Из Москвы в Крым назначили дополнительный поезд

Из Москвы в Симферополь запустили дополнительный поезд. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

С 30 сентября в Крым начнет курсировать дополнительный поезд №165/166 Москва – Симферополь. Об этом сообщает компания перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Билеты уже в продаже.

- Поезд будет курсировать ежедневно до 10 декабря (кроме 31 октября и 1 ноября) отправлением из Москвы в 14:50 и прибытием в Симферополь на следующий день в 20:40. Время в пути составит 29 часов 50 минут,- сообщили в компании.

Из Симферополя состав будет уходить каждый день (кроме 29, 30 октября), отправление - в 20.00 часов, прибытие - через день в 04.00. На дорогу будет уходить 32 часа.

Напомним, в начале августа, чтобы справиться с ажиотажным спросом на билеты, в Крым был назначен дополнительный поезд сообщением «Москва-Керчь».

В то же время над Крымом продолжает действовать бесполетная зона. В последний раз Росавиация продлила запрет полетов на полуострова до 28 сентября. Тем, кому нужно попасть в Крым, стоит пользоваться альтернативными маршрутами.

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