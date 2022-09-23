Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды работникам Роспотребнадзора

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

В связи со 100-летием образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил награды работникам Роспотребнадзора.

- Сотрудники Роспотребнадзора стоят на передовой борьбы с опасными заболеваниями, обеспечивают безопасность граждан, спасают жизни людей, - написал Аксенов в своем telegram-канале.

Фото: Сергей Аксенов/Telegram

Он также высказал им благодарность за профессиональную работу, направленную на защиту интересов Крымского полуострова.

Ранее сообщалось, что в Симферополе 23 сентября проходит агровыставка «АгроПромКрым-2022». В ходе мероприятия специалисты имеют возможность обменяться опытом ведения фермерских хозяйств.

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