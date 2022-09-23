В Крыму в субботу ожидаются ливни и сильный ветер

Суббота в Крыму будет дождливой Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму 24 сентября ожидаются сильные ливни и ветер до 22 метров в секунду.

- 24 сентября в Крыму ожидаются местами сильные дожди, в южных районах и в горах усиление северо-западного ветра до 17-22 метров в секунду, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Крым.

Есть риск возникновения ЧС, движение транспорта может быть затруднено. Также возможны подтопления некоторых территорий.

Ранее КП-Крым писала, что 23 сентября на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, никто не отменял в южных и восточных районах и чрезвычайную пожарную опасность. В Симферополе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза; днем без осадков.

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