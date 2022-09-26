В Крыму осудили жителя Челябинской области, обманувшего интернет-продавцов на 40 тысяч рублей

Житель Челябинской области получил условный срок за мошенничество на 40 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд в Крыму вынес приговор 22-летнему жителю Челябинской области, который обманул интернет-продавцов на 40 тысяч рублей.

Мужчина находил в сети объявления о продаже товаров, сообщал продавцам о готовности их приобрести и отправлял им фишинговую ссылку на поддельный интернет-сайт.

- Граждане, будучи убежденными в достоверности предоставленной информации, переходили на поддельный сайт доставки товаров, где в полях для ввода данных указывали сведения своих банковских карт, - говорится в сообщении.

После ввода своих данных, с карт потерпевших списывались средства. Общая сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Злоумышленника приговорили к двум годам условно с испытательным сроком на три года.

Ранее сообщалось, что ялтинец попал под уголовное дело за кражу пяти тысяч рублей из банкомата. Мужичина забрал деньги из лотка купюроприемника, оставленные другим человеком.

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