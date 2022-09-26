В торговом павильоне Севастополя сгорел контейнер с одеждой 26 сентября

Фото: МЧС Севастополь/Tg

В торговом павильоне Севастополя горел металлический контейнер с одеждой 26 сентября, сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В 11.18 <...> поступило сообщение, что на проспекте Генерала Острякова горит торговый павильон. По прибытии подразделений было установлено, что горят вещи в металлическом контейнере, - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила восемь квадратных метров. Огонь уже полностью потушили к 11.48. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, в настоящее время на территории Республики Крым действует режим высокой пожарной опасности.

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