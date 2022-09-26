Фото: пресс-служба МВД по РК

В Красногвардейском районе водитель насмерть сбил женщину 25 сентября.

Фото: пресс-служба МВД по РК

- 60-летний водитель автомобиля «Vortex Estina А21», двигаясь по автодороге Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, совершил наезд на пешехода 1985 года рождения, которая находилась на нерегулируемом пешеходном переходе без цели пересечения проезжей части, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы МВД по Республике Крым.

Женщина, к сожалению, погибла на месте до приезда скорой.

Напомним, очередная жуткая авария произошла 24 сентября под Джанкоем. В ДТП пострадали пять человек, включая 12-летнего ребенка. Всех госпитализировали с различными травмами.

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