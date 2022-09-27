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Общество27 сентября 2022 6:44

Две улицы Симферополя остались без воды 27 сентября

Проводятся ремонтные работы на водных сетях
Екатерина НАЗАРОВА
Воды по указанным адресам не будет временно

Воды по указанным адресам не будет временно

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя осталась без воды до вечера 27 сентября, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма». ‎

Так, в Симферополе до 18.00 краны будут сухими на улице Толстого,16 А.

Также в крымской столице до 16.00 в связи работами на сетях холодного водоснабжения по адресу будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Киевская, 163а, 173, 165 б, 153 (все литеры), 163, 155, 153, 157, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 27 сентября отключат свет. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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