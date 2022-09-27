Две улицы Симферополя остались без воды 27 сентября

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Часть Симферополя осталась без воды до вечера 27 сентября, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма». ‎

Так, в Симферополе до 18.00 краны будут сухими на улице Толстого,16 А.

Также в крымской столице до 16.00 в связи работами на сетях холодного водоснабжения по адресу будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Киевская, 163а, 173, 165 б, 153 (все литеры), 163, 155, 153, 157, а также прилегающие улицы и переулки.

Ранее сообщалось, где в Симферополе и Севастополе 27 сентября отключат свет. На Крымском полуострове идет ремонт электросетей.

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