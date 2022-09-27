В акватории Севастополя нашли 680 взрывоопасных предметов времен войны

Опасную работу выполняют водолазы МЧС России. Фото: пресс-служба МЧС по Севастополю

В Севастополе со дна моря подняли 680 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города-героя.

- Грозные артефакты из морских глубин продолжают извлекать севастопольские водолазы МЧС России. Комплексные мероприятия по обезвреживанию военного наследия начались в 2021 году - тогда за летне-осенний период было уничтожено более 2200 взрывоопасных предметов, - говорится в сообщении.

В текущем году работы ведутся с середины мая. На очередном этапе с морских глубин подняли 420 артснарядов, 40 минометных мин и 220 взрывателей - всего 680 взрывоопасных предметов. Все это было уничтожено путем подрыва.

Весь арсенал находок был транспортирован на полигон и уничтожен путем подрыва.

Ранее еще около 800 боеприпасов военных времен обезвредили в Крыму. Взрывоопасные предметы нашли в Ленинском районе.

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