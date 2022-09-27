Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

В Симферополе еще пятеро детей-сирот получили ключи от квартир, сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

- Вручил ключи от квартир пятерым детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. Еще двоим, которые, к сожалению, не смогли присутствовать сегодня на мероприятии, вручим ключи чуть позже, - написал Афанасьев в своем telegram-канале.

Он напомнил, что в этом году было куплено 35 жилых помещений, 16 из которых уже обживают новые владельцы.

Ранее сообщалось, что на соцподдержку жителей Симферополя в 2022 году потратят более одного миллиарда рублей. Средства будут выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

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