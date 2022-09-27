Новый детсад на 160 мест открыли в селе Мирное под Симферополем

Фото: Денис Кратюк/Tg

В селе Мирное, что под Симферополем, 27 сентября открыли новый детсад «‎Мечта» на 160 мест. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

Фото: Денис Кратюк/Tg

- Объект построен в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым. Новый детский сад рассчитан на 160 мест. В нем будут располагаться 6 групп. В детском саду обустроены современные групповые помещения, безопасные спортивные комнаты, медпункт и актовый зал, - написал Кратюк.

Он отметил, что также были проведены работы по благоустройству прилегающей территории, установлены игровые элементы. Во дворике детсада есть навесы с игровым оборудованием.

Напомним, не так давно в Севастополе открыли новый стадион «Горняк». Посещать его можно будет как по абонементам, так и бесплатно.

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