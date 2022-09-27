В ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах

Завершилось голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ Фото: Александра Тимощенко

Завершилось голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

- Завершилось голосование о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Во всех четырех регионах референдумы были признаны состоявшимися. Теперь предстоит работа по обработке протоколов и подсчету голосов, - сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что десять международных наблюдателей побывали на крымских участках для голосования в референдуме. Десять иностранцев прибыли из США, Франции, Италии, ЮАР, Египта, Германии, Беларуси, а также Боснии и Герцеговины. Это журналисты, военные и политические эксперты, аналитики, общественники и чиновники.

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