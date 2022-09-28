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Общество28 сентября 2022 5:45

В поселке под Симферополем высадили аллею из 500 кустов роз

Ухаживать за растениями будут сотрудники МБУ « Город»
Екатерина НАЗАРОВА
Аллею роз высадили в поселке под Симферополем

Аллею роз высадили в поселке под Симферополем

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В поселке Грэсовский на Аллее Энергетиков высадили 500 кустов роз, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Посадку цветов проводят МБУ «‎Город», которые в дальнейшем будут осуществлять уход [растений], - говорится в сообщении.

Ранее в Симферополе высадили 21 липовое дерево. Стройные липки теперь красуются на Генерала Васильева.

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