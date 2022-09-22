Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе высадили 21 липовое дерево, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Деревья на равном друг от друга и от тротуара расстоянии теперь красуются на улице Генерала Васильева.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ранее сообщалось, что в Приморском парке Ялты высадили 80 пальм. Те деревья, которые не удалось спасти от вредителей, будут заменены. До конца года будут высажены еще шесть десятков экзотических деревьев.

Кроме того, в Крыму этой осенью планируется высадить 700 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес». Цель мероприятий - привлечь внимание общества к проблемам восстановления и лесных богатств России.

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