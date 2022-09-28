55-летний мужчина едва не погиб при пожаре в Раздольненском районе Крыма

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Вчера, 27 сентября, в пгт. Новоселовское Раздольненского районе на пожаре спасли человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

- По прибытии к месту вызова было установлено, что в одной из квартир одноэтажного дома горит комната: мебель и личные вещи. Существует угроза распространения пожара на всю площадь дома, - говорится в сообщении.

Заложником огня оказался 55-летний мужчина, которого эвакуировали из задымленного помещения и оказали первую помощь. На тушение пожара потребовалось всего 12 минут. Его площадь составила девять квадратных метров.

Напомним, в торговом павильоне Севастополя сгорел контейнер с одеждой 26 сентября. Пострадавших нет.

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