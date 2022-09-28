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Происшествия28 сентября 2022 9:28

На одном из перекрестков в Симферополе произошло ДТП 28 сентября

Из-за аварии образовался дорожный затор
Екатерина НАЗАРОВА
Фото: "Крым 24"

Фото: "Крым 24"

На перекрестке улиц Козлова и Футболистов в Симферополе произошло ДТП 28 сентября. Из-за аварии на дороге образовалась пробка, передает «Крым 24».

Ранее сообщалось, что под Джанкоем в ДТП пострадали пять человек, включая 12-летнего ребенка. Инцидент произошел на автодороге Целинное-Павловка в вечернее время суток. Водитель, спровоцировавший аварию, совершил наезд на припаркованное авто. Всех пострадавших госпитализировали с различными травмами.

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