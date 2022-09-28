В Крыму будут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках

Парламент Крыма утвердил штрафы за парковку на детских площадках и в зеленых зонах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсовет Крыма внес изменения в закон об административных правонарушениях и утвердил штрафы за размещение транспорта на озелененных территориях, детских и спортивных площадках. Изменения были утверждены сегодня на заседании сразу в двух чтениях.

- Установить размер административного штрафа за указанное правонарушение для граждан - в размере 2 тысяч рублей, должностных лиц - 5 тысяч рублей, юридических лиц - 25 тысяч рублей, - сообщил на заседании спикер крымского парламента Владимир Константинов.

Административная ответственность будет наступать при размещении механических транспортных средств и прицепов к ним, даже брошенных и разукомплектованных, на озелененных территориях, газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, на детских, игровых и спортивных площадках, площадках для выгула животных, расположенных в границах населенных пунктов.

Повторное нарушение в течение года влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей, на должностных лиц - 7 тысяч рублей, на юридических - 50 тысяч рублей. При фиксации этих правонарушений видеокамерами, дела будут рассматриваться без составления протокола.

Ранее сообщалось, что 40 тысяч жителей Симферополя получают льготу на оплату коммунальных услуг. Размер скидки зависит от льготной категории граждан.

Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50