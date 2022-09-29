Фото: Юрий Гоцанюк/Tg

В Симферополе продлен автобусный маршрут № 93, в Алуште добавлен новый. Об этом в своем telegram-канале сообщил gредседатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

- В Симферополе <...> в тестовом режиме уже около месяца работает автобусный маршрут №92 «площадь Амет-Хана Султана - улица Леси Украинки». Путь следования маршрута №93 «Неаполь Скифский - площадь Амет-Хана Султана» будет продлен в параметрах, обслуживаемых маршрутом № 92 - до микрорайона Леси Украинки, - написал Гоцанюк.

Что касается Алушты, то новый автобусный маршрут № 116 «село Верхняя Кутузовка - город Алушта» начнет работать с 1 октября текущего года.

Кроме того, был проведен мониторинг по муниципальным маршрутам в Керчи. Замечания пассажиров учтут при дальнейшей работе в этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Симферополе наблюдается острая нехватка водителей автобусов. Потенциальным шоферам предлагают бонусные программы в виде бесплатного обучения.

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