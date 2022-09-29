Мраморный переулок в Симферополе реконструируют за 88,8 млн рублей

Реконструкция переулка в Симферополе обойдется в 88,8 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мраморный переулок в Симферополе реконструируют за 88,8 миллиона рублей. Это следует из распоряжения главы Республики Крым о выборе подрядчика.

- Определить ООО «Крымдорстрой ЛТД» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция переулка Мраморный в Симферополе», с ценой контракта 88 миллионов 768 тысяч 655 рублей, - говорится в тексте документа.

Реконструкцию намерены завершить до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что многоэтажный «дом-корабль» в Симферополе намерены отремонтировать в 2023 году. Упавшие в этом году камни разваливающихся блоков приземлились на машину и человека.

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