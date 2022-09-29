В Симферополе перекроют последний незакрытый участок на улицах Кавказская и Пролетарская до 1 марта

Перекрытый участок будет недоступен для автомобилистов до 1 марта 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение на последнем участке дороги Караимская - Кавказская - Пролетарская в Симферополе, где в настоящее время ведется дорожный ремонт, перекроют для автомобилистов до 1 марта.

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, ограничение коснется участка от улицы Кавказская до улицы Пролетарская.

- В связи с проведением ремонтных работ, с 06.00 часов 3 октября 2022 года до 06.00 часов 1 марта 2023 года по улице Кавказская и улице Пролетарская будет временно ограничено движение транспортных средств, - говорится в сообщении.

Напомним, в Симферополе с 10 сентября также перекрыли две полосы Восточного обхода на дорожный ремонт.

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