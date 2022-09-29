Выставку к 85-летию художественного музея представят в Симферополе

Симферопольский художественный музей. Фото: "Яндекс.Карты"

В Симферопольском художественном музее с 7 по 30 октября будет проходить выставка, посвященная истории коллекции музея, который отмечает 85-летие. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

- В год юбилея Симферопольским художественный музеем запланированы совместные выставочные проекты с ведущими музеями России и Крыма, - говорится в сообщении.

На выставке можно будет увидеть произведения живописи и графики из довоенного собрания, которые находились в эвакуации в Ереване в 1941-1944 годах, а также другие работы.

Открытие мероприятия запланировано 7 октября на 15.00.

Ранее сообщалось, что в Крыму перенесли дату проведения основных мероприятий акции «Белый цветок». День благотворительности и милосердия был запланирован на 24 сентября.

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