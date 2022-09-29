Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе до нового года частично перекрыли улицу Желябова.

- В связи с проведением работ по строительству коллектора глубокого заложения, до 31 декабря 2022 года (ориентировочно) частично ограничено движение на улице Желябова, - приводит Крымская газета сообщение пресс-службы администрации крымской столицы.

Для автомобилистов будет недоступен участок от улицы Долгоруковская до улицы Александра Невского.

Ранее сообщалось, что движение на последнем участке дороги Караимская - Кавказская - Пролетарская в Симферополе, где в настоящее время ведется дорожный ремонт, перекроют до 1 марта.

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