Ялта вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в бархатный сезон 2022

Набережная Ялты - излюбленное место отдыха. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма пользуется любовью туристов не только летом, но и осенью.

- По итогам бархатного сезона самыми популярными городами для отдыха в бархатный сезон стали Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Гагра, Ростов-на-Дону и Волгоград, - сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, отметив, что в стране в два вырос спрос на отдых осенью, если сравнивать с прошлым годом.

Такие выводы специалисты сделали, проанализировав статистику брони гостиниц, квартир, отелей с 1 сентября по 16 октября 2022 года.

Получается, что закрытый аэропорт в Симферополе – не помеха для отдыха в городе счастья.

Топ-10 популярных городов для отдыха в бархатный сезон (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 2 971;

- Санкт-Петербург, 3 010;

- Ялта, 3 511;

- Москва, 3 499;

- Казань, 2 871;

- Калининград, 2 354;

- Кисловодск, 2 552;

- Гагра, 3 042;

- Ростов-на-Дону, 2 520;

- Волгоград, 2 460.

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