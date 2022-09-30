Ялта вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в бархатный сезон 2022

Набережная Ялты - излюбленное место отдыха.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Южный берег Крыма пользуется любовью туристов не только летом, но и осенью.
- По итогам бархатного сезона самыми популярными городами для отдыха в бархатный сезон стали Сочи, Санкт-Петербург, Ялта, Москва, Казань, Калининград, Кисловодск, Гагра, Ростов-на-Дону и Волгоград, - сообщили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, отметив, что в стране в два вырос спрос на отдых осенью, если сравнивать с прошлым годом.
Такие выводы специалисты сделали, проанализировав статистику брони гостиниц, квартир, отелей с 1 сентября по 16 октября 2022 года.
Получается, что закрытый аэропорт в Симферополе – не помеха для отдыха в городе счастья.
Топ-10 популярных городов для отдыха в бархатный сезон (средняя стоимость в рублях ночи):
- Сочи, 2 971;
- Санкт-Петербург, 3 010;
- Ялта, 3 511;
- Москва, 3 499;
- Казань, 2 871;
- Калининград, 2 354;
- Кисловодск, 2 552;
- Гагра, 3 042;
- Ростов-на-Дону, 2 520;
- Волгоград, 2 460.
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