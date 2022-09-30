В Симферополе создали совет старейшин

Фото: Михаил Афанасьев/Tg

Глава Симферополя и Общественный совет города приняли решение о создании совета старейшин, куда вошли предыдущие руководители города, а также некоторые общественные деятели,

- Это те люди, которые разбираются во всех городских процессах и знают проблемные места. Благодарен им за то, что они готовы делиться опытом и знаниями, - написал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев в своем telegram-канале.

Афанасьев отметил, что уже провел с членами совета встречу и обсудил насущные вопросы.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском художественном музее с 7 по 30 октября будет проходить выставка, посвященная истории коллекции музея, который отмечает 85-летие.

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