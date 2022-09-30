Задержан симфероплец, ограбивший городские магазины на 70 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК/скриншот из видео

В Симферополе задержали 32-летнего местного жителя, который за сентябрь обворовал местные магазины на 70 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, в полиции получили пять аналогичных заявлений. Владельцы торговых объектов сообщали, что неизвестный проникал внутрь, вскрывая двери и отжимая оконные рамы, а в некоторых случаях разбивая камнем стекла.

- Ранее судимый за кражи симферополец во всем признался и рассказал, что каждый раз действовал по одной и той же схеме и только ночью, чтобы остаться незамеченным. Украденные деньги уже потратил, а похищенное имущество продал, - говорится в сообщении.

На мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Севастополе работница клининговой службы обчистила сотрудницу офиса на 150 тысяч рублей. Женщина украла золотые украшения.

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