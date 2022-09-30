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Происшествия30 сентября 2022 8:50

Жителей Симферополя за минувшую неделю оштрафовали на 166 тысяч рублей

Всего было рассмотрено 59 протоколов по различных факту нарушений
Екатерина НАЗАРОВА
Административной комиссией назначены штрафы на сумму 166 тысяч рублей

Административной комиссией назначены штрафы на сумму 166 тысяч рублей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Симферополя за минувшую неделю оштрафовали на 166 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации. Всего было рассмотрено 59 протоколов.

- По большинству из низ принято решение о наложении штрафных санкций. Нарушители, которые совершили проступок в первый раз, получили предупреждения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках. При фиксации правонарушений видеокамерами, дела будут рассматриваться без составления протокола.

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