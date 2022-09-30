Административной комиссией назначены штрафы на сумму 166 тысяч рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителей Симферополя за минувшую неделю оштрафовали на 166 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе местной администрации. Всего было рассмотрено 59 протоколов.

- По большинству из низ принято решение о наложении штрафных санкций. Нарушители, которые совершили проступок в первый раз, получили предупреждения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Крыму будут штрафовать за парковку на газонах и детских площадках. При фиксации правонарушений видеокамерами, дела будут рассматриваться без составления протокола.

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