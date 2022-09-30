В Крыму стартовал флешмоб ко Дню учителя

5 октября в России традиционно отметят День учителя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Крыму готовятся к празднованию Дню учителя, который в России традиционно отмечается 5 октября. Чтобы выразить благодарность своим педагогам, крымчане запустили в соцсетях флешмоб #КрымДеньУчителя.

- Принять участие просто: необходимо найти свою школу в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», опубликовать на стене группы архивное фото школьных лет со словами благодарности и поздравлениями с Днем учителя. В конце добавить хештег #КрымДеньУчителя, - цитирует Крымская газета члена Общественной палаты Республики Крым Анжелику Лучинкину.

Ранее сообщалось, что в Симферополе создали совет старейшин. Глава администрации города провел с членами совета встречу и обсудил городские вопросы.

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