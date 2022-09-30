В Крыму стартовал флешмоб ко Дню учителя

5 октября в России традиционно отметят День учителя
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Крыму готовятся к празднованию Дню учителя, который в России традиционно отмечается 5 октября. Чтобы выразить благодарность своим педагогам, крымчане запустили в соцсетях флешмоб #КрымДеньУчителя.
- Принять участие просто: необходимо найти свою школу в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», опубликовать на стене группы архивное фото школьных лет со словами благодарности и поздравлениями с Днем учителя. В конце добавить хештег #КрымДеньУчителя, - цитирует Крымская газета члена Общественной палаты Республики Крым Анжелику Лучинкину.
Ранее сообщалось, что в Симферополе создали совет старейшин. Глава администрации города провел с членами совета встречу и обсудил городские вопросы.
Подписывайтесь на нас в Telegram - там самая оперативная информация!
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50