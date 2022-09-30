Для жителей и гостей Симферополя в октябре проведут четыре бесплатные экскурсии

Фото: Михаил Афанасьев/Telegram

Для жителей и гостей крымской столицы в октябре проведут четыре бесплатные экскурсии, сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

- На протяжении всего октября по воскресеньям мы будем проводить бесплатные экскурсии по нашему замечательному городу. Приглашаю вас погрузиться в историю крымской столицы и активно провести осенние выходные! - написал он в своем telegram-канале.

Так, экскурсии пройдут:

- 9 октября - «Набережная трех времен» и «Симферополь – кинематографический»;

- 16 октября - «Губернский город «С»;

- 23 октября - «Тайны старого города»;

- 30 октября - пешеходная экскурсия к природной достопримечательности – Петропавловскому палеовулкану (пос. Лозовое), источнику «Слезы ангела».

Время сбора группы: 11.00. Каждая экскурсия будет длиться не мнее двух часов. Записаться можно по телефону: +7 (978) 988-37-71 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что в Крыму стартовал флешмоб ко Дню учителя. Таким образом жители полуострова смогут выразить благодарность своим педагогам.

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