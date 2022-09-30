Жителю Ялты грозит шесть лет колонии за кражу денег с чужой банковской карты

Жителю Ялты грозит длительный срок в колонии за кражу денег с чужой банковской карты
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ялте задержали 42-летнего бездомного, который 18 раз расплатился чужой банковской картой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Когда владелец утерянной карты получил множество уведомлений о списании с нее средств, он обратился в полицию. Злоумышленника быстро вычислили и задержали.
- Задержанный пояснил, что на улице нашел банковскую карту и на протяжении дня расплачивался ею в магазинах, пока не счету не закончились деньги. За это время совершил 19 операций. Подозреваемый сознался в содеянном и написал явку с повинной, - говорится в сообщении.
На мужчину завели уголовное дело. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Симферополе задержали местного жителя, который за один месяц обворовал пять магазинов на 70 тысяч рублей.
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