В Симферополе откроют мемориал на месте концлагеря «Картофельный городок»

Сейчас на месте, где находился концлагерь, установлена памятная плита. Фото: Владимир Константинов/Telegram

В 2023 году ко Дню Победы в Симферополе за счет благотворителей откроют мемориал на месте бывшего концлагеря «Картофельный городок».

- В рамках деятельности Попечительского совета Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» создадим мемориал на месте концлагеря «Картофельный городок» в Симферополе, - сообщил в своем telegram-канале председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

Ранее сообщалось, что в Симферополе создали совет старейшин. Глава администрации города провел с членами совета встречу и обсудил городские вопросы.

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