Город Саки вошел в топ-10 популярных направлений для оздоровительного туризма в России

Сакское озеро с лечебными грязями. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров россияне не забыли, хотя и нет авиасообщения, доказательство тому – рейтинг направлений, куда едут, чтобы поправить здоровье. В этом списке, который обнародовали эксперты Tvil.ru., город Саки занимает почетное 4-ое место, что вполне заслуженно, ведь здесь есть и Черное море, и целебные грязи.

- Спрос на бронирование спа-отелей и санаториев заметно вырос по сравнению с прошлым годом. Причина этому - отмена ковидных ограничений и интерес россиян к оздоровительному отдыху, - отметили аналитики, проанализировав данные брони за 2022 год.

Топ-10 популярных направлений для оздоровительного туризма в России (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 3 287;

- Кисловодск, 2 628;

- Пятигорск, 2 634;

- Саки, 2 745;

- Соль-Илецк, 2 217;

- Ессентуки, 2 497;

- Железноводск, 2 223;

- Белокуриха, 3 714;

- Яровое, 4 263;

- Теберда, 3 886.

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