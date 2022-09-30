Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Росавиация продлила запрет на полеты в Крым до 10 октября, сообщили в пресс-службе федерального органа.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 октября 2022 года 03.45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - говорится в сообщении.

На данный момент в Крым можно добраться альтернативными маршрутами. В частности, из Москвы в республику недавно назначили дополнительный поезд. Он будет курсировать до 10 декабря ежедневно.

Напомним, симферопольский аэропорт временно приостановил работу 24 февраля этого года. С тех пор ограничения на полеты неоднократно продлевали.

В то же время в Крыму и Севастополе продолжает действовать «желтый» уровень террористической опасности. В Республике Крым его недавно в очередной раз продлили до 8 октября, в городе федерального значения Севастополе - до 13 октября.

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