Суд вынес приговор 10 жителям Керчи за продажу маковой соломы

В Крыму вынесли приговор 10 местным жителям за продажу наркотиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Керченский городской суд вынес приговор в отношении десяти местных жителей за продажу наркотиков. Свой незаконных бизнес осужденные вели с декабря 2016 года.

- Организованная группа лиц осуществляла незаконный сбыт наркотических средств в виде экстракта маковой соломы (концентрата маковой соломы), ацетилированного опия, а также прекурсора наркотических средств в виде ангидрида уксусной кислоты, за что получала незаконное денежное вознаграждение, - сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемых приговорили к различным срокам лишения свободы от 4 до 10 лет 1 месяца с отбыванием наказаний в исправительных колониях общего и строгого режима.

Ранее 28-летнего жителя Севастополя задержали с десятками свертков с марихуаной. Против него завели уголовное дело.

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