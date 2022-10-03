Крымчанина осудили на 180 часов обязательных работ за куст конопли в квартире

Крымчанина приговорили к обязательным работам за культивирование конопли Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Суд вынес приговор 43-летнему жителю пгт. Советский за выращивание конопли без цели сбыта.

Крымчанин попался на горячем в августе этого года. Сорвав несколько листов с куста конопли, выращенного в комнатных условиях, мужчина планировал их засушить и употребить. В тот же день к нему с проверкой нагрянули силовики.

- Были обнаружены и изъяты вещества растительного происхождения, являющиеся наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 8,52 г. и 0,29 г., которые подсудимый незаконно хранил без цели сбыта, - говорится в сообщении.

Наличие комнатного куста «‎запрещенки», который выращивался без цели сбыта, отнесли к преступлениям категории небольшой тяжести. Крымчанина приговорили 180 часам обязательных работ.

Ранее суд вынес приговор 10 жителям Керчи за продажу маковой соломы. Обвиняемых приговорили к различным срокам лишения свободы от 4 до 10 лет 1 месяца.

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