Город счастья хорош и в ненастье: 5 атмосферных фото Ялты в в октябре 2022

Ялта. Массандровский пляж: курортный сезон завершен, инвентарь для отдыха готовят к отправке на склад. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южную столицу Крыма не зря называют городом счастья: воздух Ялты буквально пропитан эйфорией, блаженством и радостью людей, которые приезжают к Черному морю, вырвавшись из душных офисов и пропитанных выхлопными газами городов.

Туристов здесь бывает много, энергетика счастья аккумулируется, и ее можно почувствовать даже в ненастную погоду. В начале октября природа матушка усиленно освежает, подуставшую от летнего зноя Ялту, осенним дождем и напористым морским ветром, но город нисколько не теряет своего очарования. Да, лето ушло! Да, солнце скрылось за облаками, но праздник в городе никто не отменял!

Ялтинская Эйфелева башня в тумане. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Чудесный морской воздух, тропическая зелень, волшебные капли дождя на уличной мебели дарят хорошее настроение всем, кто пришел на Массандровский пляж.

Набережная Ленина - излюбленное место отдыха жителей и гостей Ялты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Не менее эффектно выглядит набережная, носящая имя вождя пролетариата.

Рыбакам непогода нипочем. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Грустить рановато, зима еще далеко! Но и в декабре курортное местечко, украшенное разноцветной иллюминацией, может разогнать самую махровую хандру.

Когда прекращает идти дождь, на набережной становится многолюднее. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Но вернемся в октябрь.

- Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах вероятны грозы, - обещают местные синоптики.

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