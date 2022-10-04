Город счастья хорош и в ненастье: 5 атмосферных фото Ялты в в октябре 2022

Ялта. Массандровский пляж: курортный сезон завершен, инвентарь для отдыха готовят к отправке на склад.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Южную столицу Крыма не зря называют городом счастья: воздух Ялты буквально пропитан эйфорией, блаженством и радостью людей, которые приезжают к Черному морю, вырвавшись из душных офисов и пропитанных выхлопными газами городов.
Туристов здесь бывает много, энергетика счастья аккумулируется, и ее можно почувствовать даже в ненастную погоду. В начале октября природа матушка усиленно освежает, подуставшую от летнего зноя Ялту, осенним дождем и напористым морским ветром, но город нисколько не теряет своего очарования. Да, лето ушло! Да, солнце скрылось за облаками, но праздник в городе никто не отменял!
Ялтинская Эйфелева башня в тумане.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Чудесный морской воздух, тропическая зелень, волшебные капли дождя на уличной мебели дарят хорошее настроение всем, кто пришел на Массандровский пляж.
Набережная Ленина - излюбленное место отдыха жителей и гостей Ялты.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Не менее эффектно выглядит набережная, носящая имя вождя пролетариата.
Рыбакам непогода нипочем.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Грустить рановато, зима еще далеко! Но и в декабре курортное местечко, украшенное разноцветной иллюминацией, может разогнать самую махровую хандру.
Когда прекращает идти дождь, на набережной становится многолюднее.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Но вернемся в октябрь.
- Во вторник в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах вероятны грозы, - обещают местные синоптики.
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