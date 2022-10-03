С начала года в Симферополе снесли 148 незаконных объектов рекламы

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С начала текущего года по состоянию на 29 сентября в рамках муниципальных контрактов демонтировано 148 объектов наружной рекламы. Это отдельно стоящие конструкции и рекламные вывески. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства Роман Гусынин.

- Изначально в бюджете департамента было предусмотрено 1,8 миллиона рублей, они были освоены в марте. В июле текущего года было дополнительно выделено финансирование в размере двух миллионов рублей. По состоянию на сегодняшний день освоен 1,2 миллиона рублей. На прошлой неделе мы заключили еще один контракт на 60 тысяч. В рамках этого контракта планируется снести еще порядка 40 незаконных рекламных вывесок, - сообщил Гусынин.

Напомним, жителей Симферополя за минувшую неделю оштрафовали на 166 тысяч рублей. Всего было рассмотрено 59 протоколов по различных факту нарушений.

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