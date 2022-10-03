Жителям Симферополя предлагают посетить выставку об истории 51 Литовского полка

Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

Жители Симферополя могут посетить открывшуюся недавно выставку об истории 51 Литовского полка в Центральном музей Тавриды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Крым.

Цель проекта - сохранение воинских традиций и знакомство с ними молодого поколения.

- Через представленные на выставке предметы и документы посетители смогут ознакомиться с историей полка с момента его создания в крепости Свеаборг на Балтике в 1809 году и до 1920 года, когда в ходе Гражданской войны полк прекратил свое существование, - говорится в сообщении.

Посетитель могут увидеть обмундирование солдата, офицера в военное и мирное время, вещи, использовавшиеся в быту и на службе, макеты оружия, фотографии, копия полкового знамени.

Напомним, в Симферополе до 7 октября также работает выставка, посвященная 85-летию художественного музея.

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