Фото: minfo.rk.gov.ru

Первый форум Отцов Крыма пройдет в Симферополе 20 октября, сообщили в пресс-службе Мининформа Республики Крым.

Форум пройдет на базе Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского. Организаторами запланирована работа семи секций, в рамках которых будут обсуждаться вопросы воспитания подрастающего поколения.

- Оргкомитет поддержал предложение министра пригласить к участию в форуме отцов из Донецкой и Луганской народных республик, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Симферополя могут посетить открывшуюся недавно выставку об истории 51 Литовского полка в Центральном музей Тавриды.

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