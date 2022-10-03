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Происшествия3 октября 2022 13:19

Житель Ялты насмерть забил знакомого ножкой от стула и ушел спать

Жителя Ялты осудят за убийство знакомого ножкой от стула Жителя Ялты осудят за убийство знакомого ножкой от стула
Дмитрий Коренев
Мужчина признал вину

Мужчина признал вину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ялте перед судом предстанет 42-летний местный житель. Как сообщает пресс-служба прокуратура Республики Крым, он обвиняется в убийстве знакомого.

– По версии следствия, обвиняемый трудился разнорабочим на территории Ялты. В начале июля 2022 года между злоумышленником и его знакомым в одном из жилых домов, расположенных по ул. Сосновой, произошел конфликт», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе ссоры потерпевший получил не менее десяти ударов ножкой деревянного стула, в том числе и по голове. Пребывающий в нетрезвом состоянии обвиняемый ушел спать в соседнюю комнату, не оказав пострадавшему никакой помощи. От полученной черепно-мозговой травмы тот скончался.

Мужчина полностью признал вину. Уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд.

Ранее сообщалось о жителе Красноперекопска, который в порыве ревности зарезал свою сожительницу и лег спать.

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