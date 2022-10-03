В Севастополе простились с разведчиком, погибшим в ходе СВО

Фото: t.me/razvozhaev

3 октября в Севастополе состоялась церемония прощания с Игорем Русановым, разведчиком, погибшим в бою в ходе специальной военной операции. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

– Погиб на Херсонском направлении в бою во время специальной военной операции. В подразделение специального назначения пришел не по разнарядке, а по зову сердца, – написал Развожаев, добавив, что сослуживцы знали его как человека, который «всегда старался выполнить не только свою задачу, но и помочь другим».

Игорь Русанов родился в селе Верхнесадовом под Севастополем, окончил 52-ю школу.

Ранее Михаил Развожаев сообщил о гибели старшего матроса, уроженца Севастополя Артема Слобожанского. Он попал под обстрел в Запорожской области.

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