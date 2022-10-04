В Симферополе проведут бесплатные экскурсии по местам киносъемок

Фото: travelcrimea.com

Каждое воскресенье октября для жителей и гостей крымской столицы будут устраивать бесплатные экскурсии по различным достопримечательностям и местам киносъемок. Об этом сообщает Туристический портал Крыма.

Посетителям представят пять тематических маршрутов, где можно будет узнать о разных периодах истории Симферополя.

Так, 9 октября маршрут ляжет вдоль центральной части набережной Салгира от памятника Екатерине II до сквера Победы. Группа собирается в Екатерининском саду к 11.00. Уже 13.30 начнется вторая экскурсия «Симферополь - кинематографический». Группа собирается там же.

- Участники пройдут по улицам, где снимались фильмы, ставшие известными и любимыми, например: «Шофер на один рейс», «Ох уж эта Настя», «Девушка из камеры № 25», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Дураки умирают по пятницам», «Авария» - дочь мента», - говорится в сообщении.

16 октября экскурсия пройдет по главным достопримечательностям города. Гости смогут полюбоваться архитектурными памятниками, скульптурными композициями и даже природно-ландшафтными объектами. Сбор в Семинарском сквере в 11.00.

23 октября туристам расскажут о тайнах Старого города. От восточного поселения Ак-Мечети участников проведут к Лестнице любви, к домам, где в свое время жили академик Вернадский, поэт Батюшков и композитор Дунаевский. Сбор группы в 11 часов у памятника Екатерине II.

30 октября в экскурсию войдет посещение 180-летнего Петропавловского палеовулкана и источника «Слезы ангела». Сбор в 11.00 на конечной остановке «Марьино». Записаться на экскурсии можно по телефону: +7 (978) 988-37-71 с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что в детском санатории имени Боброва в Алупке открыли музей, посвященный 120-летию учреждения. Санаторий имеет богатую историю.

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