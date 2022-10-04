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Происшествия4 октября 2022 6:09

Экс-директора капстроя Евпатории осудили на 2,5 года условно за превышение полномочий

Также она не сможет три года занимать определенные должности
Екатерина НАЗАРОВА
Против должностных лиц подрядной организации продолжается расследование мошенничества

Против должностных лиц подрядной организации продолжается расследование мошенничества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Евпатории вынес приговор бывшему директору учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории РК» за превышение должностных полномочий.

Управлением капстроительства администрации был заключен контракт о реконструкции детсада. Зная, что подрядчик в установленные сроки работы не выполнил, а срок действия банковской гарантии на сумму более 30 миллионов рублей истек, заключила с фирмой дополнительные соглашения. Однако в подрядчик обязательства в дальнейшем не выполнил.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, - говорится в сообщении.

Кроме того, она не сможет три года занимать определенные должности.

Против должностных лиц подрядной организации также расследуется уголовное по факту мошенничества. Арбитражным судом Крыма с организации взысканы средства в связи с неисполнением условий контракта.

Ранее КП-Крым писала, что директора одного из предприятий Алушты осудили за мошенничество на 1,9 миллиона рубелей. Следующие три года мужчина проведет в исправительной колонии общего режима.

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