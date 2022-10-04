Экс-директора капстроя Евпатории осудили на 2,5 года условно за превышение полномочий

Против должностных лиц подрядной организации продолжается расследование мошенничества Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Евпатории вынес приговор бывшему директору учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории РК» за превышение должностных полномочий.

Управлением капстроительства администрации был заключен контракт о реконструкции детсада. Зная, что подрядчик в установленные сроки работы не выполнил, а срок действия банковской гарантии на сумму более 30 миллионов рублей истек, заключила с фирмой дополнительные соглашения. Однако в подрядчик обязательства в дальнейшем не выполнил.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, - говорится в сообщении.

Кроме того, она не сможет три года занимать определенные должности.

Против должностных лиц подрядной организации также расследуется уголовное по факту мошенничества. Арбитражным судом Крыма с организации взысканы средства в связи с неисполнением условий контракта.

Ранее КП-Крым писала, что директора одного из предприятий Алушты осудили за мошенничество на 1,9 миллиона рубелей. Следующие три года мужчина проведет в исправительной колонии общего режима.

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