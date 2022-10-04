Ялтинцу грозит 20 лет колонии за десять свертков с наркотиками

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Ялте задержали 44-летнего мужчину за покушение на сбыт марихуаны, сообщили в пресс-службе МДВ по Республике Крым.

- Правоохранители провели санкционированный обыск по месту жительства подозреваемого. При осмотре помещения обнаружены и изъяты 10 свертков фольги с веществом растительного происхождения, электронные весы и мобильный телефон, - говорится в сообщении.

133 граммов травы мужчина планировал в дальнейшем продать. Теперь ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Ялте начали расследование против парня, которого поймали на улице в состоянии наркотического опьянения. Ему грозит 10 лет за хранение 1,24 грамма запрещенного вещества.

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