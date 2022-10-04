Как продвигается благоустройство в крымском поселке Гаспра - видео

Фото: Янина Павленко/Tg/скриншот из видео

Гаспру, что на южном берегу Крымского полуострова, продолжают благоустраивать, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

- Активные работы по благоустройству дворовых территорий ведутся по улице Тамарлы, 1-3-5 и улице Школьная, 19-21-23. Укладываем новый асфальт, меняем устаревшее освещение, оборудуем места для отдыха, - написала Павленко в своем telegram-канале.

Во дворах по улице Тамарлы заканчивается установка детских площадок для разных возрастных групп. Здесь же в следующем году появится еще и мультиспортивная площадка.

Немалая часть работ уже выполнена: установлена детская площадка на Тамарлы, 13, закончены внутридворовые проезды на улице Тамарлы, 6/24, улице Школьная, 14, отремонтирован асфальт на улице Лесная, Субхи, установлена новая лестница с улицы Тамарлы к остановке.

Фото: Янина Павленко/Tg/скриншот из видео

Кроме того, был открыт новый спортзал напротив Гаспринской средней школы №1. В скором времени в поселке можно будет посетить благоустроенные стадионы. До конца года планируют привести в порядок стадион на Маратовской. Не оставят без внимания стадионы на Севастопольском шоссе, а также в Стройгородке.

Ранее сообщалось, что в Ялте ремонт внутридворовых проездов завершен на 90%. Контракт включает ремонт 26 дворов.

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