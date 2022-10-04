25 улиц Симферополя останутся без света 5 октября

Света по указанным адресам не будет временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 октября 25 улиц и несколько переулков Симферополя останутся без света, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ограничения будут действовать с 08.00 до 17.00 в связи проведением капитального ремонта. Подача электроэнергии будет прекращена по адресам:

- улица Донская, 34-54 (чет), 25-47А (нечет);

- улица Дорожная, 68А-106 (чет), 51-67 (нечет);

- переулок Коллективный, 2-6 (чет);

- улица Куйбышева, 76-140/67 (чет), 105-141 (нечет);

- улица Молодых Подпольщиков, 70-96/118 (чет), 73-109 (нечет);

- улица Общественная, 62-82 (чет), 33-85 (нечет);

- улица Стрелковая, 28-38 (чет), 23-41 (нечет);

- переулок Стрелковый, 2-26 (чет), 1-21/123 (нечет);

- переулок Дорожный, 2-10 (чет), 1-13 (нечет);

- улица Чонгарская, 48-64 (чет), 59-79 (нечет);

- улица Кечкеметская, 46, 51-67 (нечет);

- улица Севастопольская, 23-27 (нечет);

- улица Братьев Айвазовских, 26-48 (чет), 17-41 (нечет);

- улица Белая, 32-42 (чет), 29-41 (нечет);

- улица Сакская, 7-27 (нечет);

- улица Генуэзская,14, 24-28 (чет), 9-13 (нечет);

- улица Джанкойская, 86-102 (чет), 85-105 (нечет);

- улица Ларионова, 65-101 (нечет);

- улица Ракетная, 20-26 (чет), 17;

- улица Мелитопольская, 116-136 (чет), 97а-113 (нечет);

- Каменский массив: СНТ «Таврида», СТ «Сигнал», СТ «Связист», СТ «Источник».

- улица Турецкая, 20/7, 20-28 (чет), 1-27 (нечет);

- улица Чехова, 34-42 (чет),13, 17, 25;

- улица Караимская/ Сергеева-Ценского, 1/17;

- улица Караимская/ улица Чехова;

- улица Караимская, 16, 1/17, 9/10;

- улица Чехова, 10/9;

- улица Турецкая/ улица Чехова;

- улица Севастопольская, 22/2. Кроме того, как ранее писала КП-Крым, часть Симферополя и Севастополя осталась до вечера без света 4 октября.

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