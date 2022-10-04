Симферополь предложили сделать центром нового Федерального округа

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В новом федеральном округе РФ административным центром должен стать Симферополь. Такое мнение в эфире «Радио Крым» выразил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

- Мое мнение - это должен быть Симферополь. Потому что, если говорить об административном округе общем, то именно Таврия и есть то, что является центром. И из того, что является практикой - Крым на сегодняшний момент яркий представитель мощного развития, которое произошло за последние годы, - сказал Стремоусов.

Напомним 3 октября, депутаты Госдумы Федерального Собрания Российской Федерации единогласно проголосовали за ратификацию договоров, подписанных президентом, о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ранее политолог дал прогнозы относительно событий после присоединения новых территорий.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50