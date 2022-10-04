В Крыму объявлено штормовое: 5-6 октября на полуостров нагрянут первые заморозки

В Крыму грядут первые заморозки Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму грядут первые заморозки. Уже завтра температура на полуострове может опустится до -2 градусов мороза. В регионе на 5 и 6 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе главка республиканского МЧС.

- По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью и утром 5 и 6 октября в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки на поверхности почвы до -2 градусов, - говорится в сообщении.

Жителей и гостей полуострова предупреждают, что в данных условиях высока вероятность возникновения ЧС и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельхозкультур.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму и Севастополе 4 октября воздух прогреется до плюс 19 градусов.

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