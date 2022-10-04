В Севастополе задержали мужчину, угнавшего «Жигули» ради девушки

Ранее юноша уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе полицейские задержали ранее судимого 21-летнего жителя Инкермана. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, молодой человек подозревается в грабеже и угоне автомобиля.

По предварительным данным, в один из вечеров на улице Большой Морской юноша попросил у 63-летнего случайного прохожего мобильный телефон - якобы, чтобы сделать срочный звонок, после чего скрылся с телефоном. Похищенный мобильник он сдал в ломбард за тысячу рублей, а на вырученные деньги купил подарок своей девушке.

На следующий день молодой человек заметил недалеко от своего дома незапертый автомобиль «ВАЗ-21074» с ключом в замке зажигания. Парень не преминул воспользоваться возможностью покатать свою возлюбленную и угнал «Жигули».

- Обнаружив пропажу транспортного средства, собственник обратился в полицию. В районе поселка Любимовка сотрудники ГИБДД обнаружили и задержали угонщика, - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее юноша уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и угоны.

Возбуждены уголовные дела. Молодому человеку грозит до пяти лет колонии.

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