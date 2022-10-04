Запланированная на 5 октября проверка системы оповещения населения Крыма отменена

Проверки системы оповещения в Крыму в ближайшие дни не будет Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Запланированная на 5 октября проверка системы оповещения населения Крымского полуострова отменена. Об этом сообщили в пресс-службе Мининформа республики.

- Проверки оповещения 5 октября не будет, - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ведомства крымчан предупредили, что при звуке сирен стоит сохранять спокойствие - запланирована проверка на 10.00, 13.00 и 15.00. Теперь ее не будет.

Ранее сообщалось, что 5-6 октября в Крыму ожидается до -2 градусов мороза.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50