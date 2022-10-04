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Общество4 октября 2022 10:47

Запланированная на 5 октября проверка системы оповещения населения Крыма отменена

Ранее жителей полуострова попросили сохранять спокойствие при вое сирен, однако теперь мероприятия отложены
Екатерина НАЗАРОВА
Проверки системы оповещения в Крыму в ближайшие дни не будет

Проверки системы оповещения в Крыму в ближайшие дни не будет

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Запланированная на 5 октября проверка системы оповещения населения Крымского полуострова отменена. Об этом сообщили в пресс-службе Мининформа республики.

- Проверки оповещения 5 октября не будет, - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ведомства крымчан предупредили, что при звуке сирен стоит сохранять спокойствие - запланирована проверка на 10.00, 13.00 и 15.00. Теперь ее не будет.

Ранее сообщалось, что 5-6 октября в Крыму ожидается до -2 градусов мороза.

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