В Крыму мужчина залез в чужой дом и пытался зарезать подростка

Подросток оказал активное сопротивление и смог убежать
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Сакском районе Крыма перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Установлено, что в середине февраля этого года нетрезвый мужчина залез в окно второго этажа чужого дома в СНТ «Прибой».
- В ходе конфликта с несовершеннолетним сыном хозяина домовладения, вооружившись ножом, [обвиняемый] нанес последнему один удар в область груди», - говорится в сообщении.
Подросток оказал активное сопротивление и смог убежать.
Отмечается, что ранее обвиняемый уже был судим за убийство.
Уголовное дело направлено в Сакский районный суд.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Севастополе задержали мужчину, угнавшего «Жигули» ради девушки
Днем ранее он ограбил пенсионера, чтобы купить любимой подарок (подробности)