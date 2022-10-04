В Крыму мужчина залез в чужой дом и пытался зарезать подростка

Подросток оказал активное сопротивление и смог убежать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сакском районе Крыма перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) и нарушении неприкосновенности жилища (ч. 1 ст. 139 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в середине февраля этого года нетрезвый мужчина залез в окно второго этажа чужого дома в СНТ «Прибой».

- В ходе конфликта с несовершеннолетним сыном хозяина домовладения, вооружившись ножом, [обвиняемый] нанес последнему один удар в область груди», - говорится в сообщении.

Подросток оказал активное сопротивление и смог убежать.

Отмечается, что ранее обвиняемый уже был судим за убийство.

Уголовное дело направлено в Сакский районный суд.

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