Возле ДКП в Симферополе не работает освещение из-за технических сложностей

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В сквере возле Крымского Республиканского дворца культуры профсоюзов в Симферополе не работает освещение из-за технических сложностей, которые намерены разрешить в ближайшее время.
- К сожалению, присутствуют определенные технические сложности при заключении договора с Крымэнерго. Профильные специалисты решают данный вопрос, - приводит «Крым 24» сообщение пресс-службы местной администрации.
Ранее сообщалось, что в Симферополе демонтируют пять незаконных построек. Это четыре капитальных строения и один нестационарный торговый объект.
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